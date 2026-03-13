«Спартак» потроллил Соболева перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» снял видео в стиле «Шоу Трумана» перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» опубликовал видео перед матчем 21-го тура РПЛ против «Зенит». Ролик называется «Шоу Трумана».

По сюжету герой комика Дмитрия Кожомы пытается вырваться из мира, где он единственный болельщик «Спартака», а «Зенит» выиграл чемпионат 34 раза подряд.

В одном из эпизодов «Спартак» пошутил над нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым. В кадре жена главного героя достала маску для снорклинга, а на коробке был изображен форвард, и сказала: «Это маска от Александра Соболева — лучшего нападающего России».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.00 по московсокму времени.

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