Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией
Об этом экс-игрок «Рубина», «Зенита», «Динамо», «Ростова» и «Сочи» рассказал в шоу от БЕТСИТИ «Друзья фортуны».
Эквадорский полузащитник был женат на русской девушке Ольге Романовой, от которой у него осталось двое детей. Брак распался в 2018 году.
«После 32 у меня распался брак, и я начал пить. Пил все: виски, текилу, водку. Но год назад я на себя по-другому посмотрел, что происходит внутри меня. Почему я вообще люблю алкоголь? И я понял, что у меня была депрессия, она началась после брака. Я играл в футбол, у меня в жизни было все нормально. Но в 32-33 года я понял, что не живу со своими детьми, ушел в другой дом. Когда я играл в футбол, то отвлекался, но все равно всегда думал о детях, а затем пил алкоголь. И я себя оправдывал: «Я пью, потому что мне просто нравится». Но депрессия становилась все хуже и хуже. Последний год я не пью. Я понял, что мне он никогда и не нравился.
Вообще я впервые попробовал алкоголь как раз в 32 года. Даже когда отмечали, я пил воду. И не курил, кальян попробовал тоже примерно в это время. Да, есть моменты, когда можно. Папа иногда любит выпить вина. У меня хорошие отношения с российском послом в Эквадоре. Он пригласил меня в свой дом и предложил выпить водки. Как я могу отказаться?
Пробовал ли я самогон? Конечно, один раз, и, думаю, это был последний! Это было очень жестко. Кто угостил? Не скажу», — сказал Нобоа.
Кристиан Нобоа прилетал в Россию на матч «Сочи» — «Спартак» и принял участие в съемках тревел-шоу от БЕТСИТИ «Друзья фортуны». Сама игра была перенесена на один день из-за угрозы атаки БПЛА и закончилась победой красно-белых со счетом 3:2.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1