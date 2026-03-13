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Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией

Об этом экс-игрок «Рубина», «Зенита», «Динамо», «Ростова» и «Сочи» рассказал в шоу от БЕТСИТИ «Друзья фортуны».

Эквадорский полузащитник был женат на русской девушке Ольге Романовой, от которой у него осталось двое детей. Брак распался в 2018 году.

«После 32 у меня распался брак, и я начал пить. Пил все: виски, текилу, водку. Но год назад я на себя по-другому посмотрел, что происходит внутри меня. Почему я вообще люблю алкоголь? И я понял, что у меня была депрессия, она началась после брака. Я играл в футбол, у меня в жизни было все нормально. Но в 32-33 года я понял, что не живу со своими детьми, ушел в другой дом. Когда я играл в футбол, то отвлекался, но все равно всегда думал о детях, а затем пил алкоголь. И я себя оправдывал: «Я пью, потому что мне просто нравится». Но депрессия становилась все хуже и хуже. Последний год я не пью. Я понял, что мне он никогда и не нравился.

Вообще я впервые попробовал алкоголь как раз в 32 года. Даже когда отмечали, я пил воду. И не курил, кальян попробовал тоже примерно в это время. Да, есть моменты, когда можно. Папа иногда любит выпить вина. У меня хорошие отношения с российском послом в Эквадоре. Он пригласил меня в свой дом и предложил выпить водки. Как я могу отказаться?

Пробовал ли я самогон? Конечно, один раз, и, думаю, это был последний! Это было очень жестко. Кто угостил? Не скажу», — сказал Нобоа.

Кристиан Нобоа прилетал в Россию на матч «Сочи» — «Спартак» и принял участие в съемках тревел-шоу от БЕТСИТИ «Друзья фортуны». Сама игра была перенесена на один день из-за угрозы атаки БПЛА и закончилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Полный выпуск шоу можно посмотреть в ВК и на YouTube.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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