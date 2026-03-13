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Александр Трошечкин: «Если бы убрали Шпилевского, я бы остался в «Пари НН»

Артем Рыжкин

Бывший полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин раскрыл подробности конфликта с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Белорусский специалист возглавил клуб в мае 2024 года.

По словам Трошечкина, разногласия возникли практически сразу после прихода Шпилевского. На второй день работы нового тренера футболиста поставили на непривычную позицию центрального защитника, а спустя несколько дней состоялся разговор.

«На четвертый день он вызвал меня к себе и сказал: «Ты хороший парень, но физиологически не подходишь под мой футбол». Я был сильно удивлен такой формулировке. Я сыграл больше сотни матчей в РПЛ и знаю, как все устроено в этой лиге. Всем на этом уровне уже все доказал», — цитирует Трошечкина «Чемпионат».

После этого разговора игрок продолжил тренироваться, но получил травму и пропустил весь июль. В сентябре 2025 года он ушел в аренду в тульский «Арсенал».

На вопрос, мог ли он остаться в «Пари НН», Трошечкин ответил: «Думаю, если бы убрали Шпилевского, то я бы точно остался и продолжил играть за «Пари НН». С ним в команде у меня не было будущего».

В январе 2026 года 29-летний полузащитник на правах свободного агента перешел в волгоградский «Ротор», подписав контракт на 1,5 года. В РПЛ на его счету 131 матч, 11 голов и 12 голевых передач.

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Источник: Чемпионат
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Александр Трошечкин
ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
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«Спартак» потроллил Соболева перед матчем с «Зенитом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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П
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Юрий Горшков
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