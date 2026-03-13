Александр Трошечкин: «Если бы убрали Шпилевского, я бы остался в «Пари НН»

Бывший полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин раскрыл подробности конфликта с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Белорусский специалист возглавил клуб в мае 2024 года.

По словам Трошечкина, разногласия возникли практически сразу после прихода Шпилевского. На второй день работы нового тренера футболиста поставили на непривычную позицию центрального защитника, а спустя несколько дней состоялся разговор.

«На четвертый день он вызвал меня к себе и сказал: «Ты хороший парень, но физиологически не подходишь под мой футбол». Я был сильно удивлен такой формулировке. Я сыграл больше сотни матчей в РПЛ и знаю, как все устроено в этой лиге. Всем на этом уровне уже все доказал», — цитирует Трошечкина «Чемпионат».

После этого разговора игрок продолжил тренироваться, но получил травму и пропустил весь июль. В сентябре 2025 года он ушел в аренду в тульский «Арсенал».

На вопрос, мог ли он остаться в «Пари НН», Трошечкин ответил: «Думаю, если бы убрали Шпилевского, то я бы точно остался и продолжил играть за «Пари НН». С ним в команде у меня не было будущего».

В январе 2026 года 29-летний полузащитник на правах свободного агента перешел в волгоградский «Ротор», подписав контракт на 1,5 года. В РПЛ на его счету 131 матч, 11 голов и 12 голевых передач.

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