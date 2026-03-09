«Спартак» после победы над «Акроном» повторил достижение 26-летней давности

«Спартак» победил «Акрон» в матче 20-го тура чемпионата России. Игра прошла 9 марта на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых.

Как сообщает Opta Sports, «Спартак» выиграл два матча подряд на старте календарного года в РПЛ впервые с 2000 года — на тот момент команду возглавлял Олег Романцев.

Также красно-белые повторили свой рекорд результативности в двух первых играх года — 7 голов. Столько же было в 1995 году.

Ранее в 19-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде победил «Сочи» со счетом 3:2.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В январе команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.

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