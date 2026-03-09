«Спартак» приблизился к лидерам: таблица РПЛ после 20-го тура

В понедельник, 9 марта, матчем «Спартак» — «Акрон» (4:3) завершился 20-й тур чемпионата России.

Все команды топ-5 РПЛ потеряли очки: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА уступили («Рубину», «Оренбургу» и «Динамо» соответственно), «Локомотив» и «Балтика» в своих матчах сыграли вничью (с «Ахматом» и «Ростовом»).

РПЛ: результаты всех матчей 20-го тура

В 21-м туре встречаются: 13 марта «Динамо» Мх — «Оренбург» (19.30);

14 марта «Сочи» — «Краснодар» (13.45), «Зенит» — «Спартак» (16.00), «Ростов» — «Динамо» (18.15), «Балтика» — ЦСКА (20.30);

15 марта «Акрон» — «Ахмат» (14.00), «Пари НН» — «Крылья Советов» (16.30), «Рубин» — «Локомотив» (19.00).

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