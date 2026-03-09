Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Так проиграть — это прям больно. По судейству вопросов нет»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Так проиграть — это прям больно. По судейству вопросов нет. Почему не бил пенальти? Хочу, чтобы Беншимол попал на чемпионат мира», — сказал Дзюба.

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол играет за сборную Кабо-Верде. Команда впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира.

«Спартак» набрал 35 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

В 21-м туре тольяттинская команда 15 марта примет «Ахмат».

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