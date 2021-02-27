«Спартак» показал заснеженный стадион перед матчем с «Рубином»
«Спартак» показал подготовку «Открытие Арены» перед матчем 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина». Игра станет первой домашней для столичного клуба в 2021 году.
Игра «Спартак» — «Рубин» состоится 28 февраля, начало — в 14.00 по московскому времени.
? В ожидании первой домашней игры года...#СпартакРубин ? pic.twitter.com/jtivgghqt7— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 27, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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