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«Спартак» показал заснеженный стадион перед матчем с «Рубином»

22:01
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото ФК «Спартак»
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» показал подготовку «Открытие Арены» перед матчем 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина». Игра станет первой домашней для столичного клуба в 2021 году.

Игра «Спартак» — «Рубин» состоится 28 февраля, начало — в 14.00 по московскому времени.

Спартак — Рубин

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