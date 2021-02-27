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ЦСКА не реализовал половину из последних 10 пенальти в чемпионате России

22:36
Промах Николы Влашича с пенальти в матче с «Локомотивом». Фото ФК «Локомотив».
Промах Николы Влашича с пенальти в матче с «Локомотивом». Фото ФК «Локомотив».
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2) не реализовал свой четвертый пенальти в карьере.

Для красно-синих же этот промах с 11-метровой отметки стал пятым за последние 10 ударов в чемпионате России.

Любопытно, что на этом отрезке право пробить пенальти равномерно распределили между собой Никола Влашич и Федор Чалов. За последние два сезона полузащитник реализовал три попытки, нападающий — две. Однако ранее в этом розыгрыше РПЛ оба армейца еще не промахивались.

Последние 10 пенальти ЦСКА в чемпионате России

Дата

Игрок

Соперник

Вратарь

Итог

28.07.2019

Федор Чалов

Локомотив — 1:0 (д)

Гильерме

Гол

15.09.2019

Федор Чалов

Тамбов — 2:0 (г)

Георгий Шелия

Вратарь

22.09.2019

Никола Влашич

Краснодар — 3:2 (д)

Матвей Сафонов

Гол

29.09.2019

Федор Чалов

Урал — 3:0 (г)

Олег Баклов

Вратарь

06.10.2019

Никола Влашич

Ростов — 1:3 (д)

Егор Бабурин

Гол

27.10.2019

Никола Влашич

Динамо — 0:1 (д)

Антон Шунин

Мимо

09.03.2020

Федор Чалов

Ростов — 2:3 (г)

Сергей Песьяков

Вратарь

26.10.2020

Федор Чалов

Арсенал — 5:1 (д)

Егор Шамов

Гол

13.12.2020

Никола Влашич

Урал — 2:2 (д)

Илья Помазун

Гол

27.02.2021

Никола Влашич

Локомотив — 0:2 (г)

Гильерме

Мимо

(Денис Аль-Юсифи)

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