ЦСКА не реализовал половину из последних 10 пенальти в чемпионате России
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2) не реализовал свой четвертый пенальти в карьере.
Для красно-синих же этот промах с 11-метровой отметки стал пятым за последние 10 ударов в чемпионате России.
Любопытно, что на этом отрезке право пробить пенальти равномерно распределили между собой Никола Влашич и Федор Чалов. За последние два сезона полузащитник реализовал три попытки, нападающий — две. Однако ранее в этом розыгрыше РПЛ оба армейца еще не промахивались.
Последние 10 пенальти ЦСКА в чемпионате России
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Вратарь
|
Итог
|
28.07.2019
|
Федор Чалов
|
Локомотив — 1:0 (д)
|
Гильерме
|
Гол
|
15.09.2019
|
Федор Чалов
|
Тамбов — 2:0 (г)
|
Георгий Шелия
|
Вратарь
|
22.09.2019
|
Никола Влашич
|
Краснодар — 3:2 (д)
|
Матвей Сафонов
|
Гол
|
29.09.2019
|
Федор Чалов
|
Урал — 3:0 (г)
|
Олег Баклов
|
Вратарь
|
06.10.2019
|
Никола Влашич
|
Ростов — 1:3 (д)
|
Егор Бабурин
|
Гол
|
27.10.2019
|
Никола Влашич
|
Динамо — 0:1 (д)
|
Антон Шунин
|
Мимо
|
09.03.2020
|
Федор Чалов
|
Ростов — 2:3 (г)
|
Сергей Песьяков
|
Вратарь
|
26.10.2020
|
Федор Чалов
|
Арсенал — 5:1 (д)
|
Егор Шамов
|
Гол
|
13.12.2020
|
Никола Влашич
|
Урал — 2:2 (д)
|
Илья Помазун
|
Гол
|
27.02.2021
|
Никола Влашич
|
Локомотив — 0:2 (г)
|
Гильерме
|
Мимо
(Денис Аль-Юсифи)
Методология
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