«Спартак» показал, как команда готовится к заключительному матчу сезона с «Ахматом»
Московский «Спартак» в Twitter показал, как команда готовится к заключительному матчу чемпионата России с «Ахматом».
По итогам этой встречи станет известно, попадут ли «красно-белые» в Лигу чемпионов.
Матч 30-го тура «Ахмат» — «Спартак» состоится 16 мая. Начало — в 14.00 (мск). После 29 туров РПЛ московский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. У «Локомотива» (53) и 3-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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