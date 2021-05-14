Козлов рассказал об ожиданиях от матча «Краснодара» с «Ростовом»
Защитник «Ростова» Алексей Козлов рассказал, чего ждет от заключительного матча чемпионата России с «Краснодаром».
«Матч против «Краснодара» может стать 50-м за «Ростов». Особо не слежу за такой статистикой. На самом деле, в «Ростове» были хорошие сезоны, эти два года пролетели быстро, можно сказать незаметно. Мне здесь все очень нравится.
Сезон настолько растянулся, что не помню, когда он начался. Трудно выделить что-то отдельное. В принципе, до зимней паузы многое получалось. После нее понравился матч против «Зенита». Он получился достаточно эмоциональным», — цитирует Козлова пресс-служба «Ростова».
Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Краснодар» состоится 16 мая в Ростове. Начало — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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