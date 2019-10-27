«Спартак» показал, как готовился к матчу с «Локомотивом»
11:41
«Спартак» показал ролик с тренировки перед матчем 14-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Игра состоится 27 октября в воскресенье и начнется в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
?? Тренировка перед «Локо»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 27, 2019
В субботу красно-белые провели в Тушине предматчевую тренировку накануне гостевой встречи Премьер-Лиги #ЛокомотивСпартакhttps://t.co/ozaaIlaEP6#Спартак #силавединстве
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