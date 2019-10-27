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«Спартак» показал, как готовился к матчу с «Локомотивом»

11:41
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«Спартак» показал ролик с тренировки перед матчем 14-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Игра состоится 27 октября в воскресенье и начнется в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Локомотив — Спартак

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