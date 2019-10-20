«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

«Спартак» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Рубина» (0:0). В частности, в ролике показана реакция нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на события, происходившие на поле.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

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