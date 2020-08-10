«Спартак» пока не начал продажу билетов на матч с «Ахматом»

«Спартак» пока не начинал продажу билетов на матч 2-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра назначена на 14-е августа, 20:00. Напомним, владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

Он был недоволен работой главного арбитра Василия Казарцева в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:2). Оба гола сочинцы забили с пенальти, в «Спартаке» считают их назначение ошибочным.

Позднее стало известно, что Казарцев был отстранен, а в отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство. РФС получил письмо от «Спартака», направленное в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по всем спорным эпизодам в матче с «Сочи».