«Спартак» победил «Урал» благодаря голу Зобнина
«Спартак» в домашнем матче 4-го тура Тинькофф РПЛ победил «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Роман Зобнин.
Для красно-белых это вторая победа в четырех стартовых матчах чемпионата. Команда поднялась на седьмое место в таблице. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Арсеналом».
Для «Урала», который на днях сменил главного тренера (вместо Юрия Матвеева пришел Игорь Шалимов) это третье поражение при одной ничьей. Команда занимает 15-е место. В следующем матче «Урал» на своем поле примет «Динамо».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Зобнин, 27.
«Спартак»: А.В.Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий (Мирзов, 79), Зобнин, Крал (Хендрикс, 69), Бакаев (Игнатов, 69), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Аугустыняк (Йовичич, 75), Адамов, Подберезкин (Железнов, 56), Егорычев, Герасимов, Бикфалви, Мишкич, Панюков (Агеев, 63).
Предупреждения: Рассказов, 23. Герасимов, 33. Жиго, 42. Годзюр, 45. Егорычев, 76.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Образко (Ставрополь), Ковалев (Реутов).
ВАР: Турбин (Дмитров). Петросян (Бронницы).
14 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Гол Романа Зобнина, благодаря которому мы выигрываем после первого тайма ?#СпартакУрал pic.twitter.com/C8EyImOeEF— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2021
Методология
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