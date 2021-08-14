«Уфа» нанесла «Нижнему Новгороду» первое поражение в сезоне
«Нижний Новгород» на своем поле уступил «Уфе» в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Уфимцы переиграли соперника со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме: у победителей отличились Гамид Агаларов и Олег Иванов, который реализовал пенальти, у проигравших — дебютант РПЛ Акош Кечкеш.
«Нижний Новгород» потерпел первое поражение после выхода в РПЛ. У команды осталось 7 очков.
«Уфа» одержала первую победу в сезоне. Команда набрала 4 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
4-й тур
«Нижний Новгород» — «Уфа» — 1:2 (0:0)
Голы: Агаларов, 48 (0:1). Кечкеш, 57 (1:1). Иванов, 65 — с пенальти (1:2).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Сапета, 73), Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Кечкеш, Масоэро, Калинский, Горбунов (Галаджан, 46. Берковский, 78), Балай, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Иванов, Кротов (Фищенко, 62), Камилов (Жамалетдинов, 62), Мрзляк (Голубев, 80), Агаларов (Никитин, 73), Касинтура (Саплинов, 73).
Предупреждения: Горбунов, 14. Камилов, 24. Касинтура, 61. Нигматуллин, 63. Мрзляк, 76. Масоэро, 76. Сулейманов, 90+5. Иванов, 90+7.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Иванов (Кострома).
ВАР: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва).
14 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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