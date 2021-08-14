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«Уфа» нанесла «Нижнему Новгороду» первое поражение в сезоне

19:29
14 августа. «Нижний Новгород» — «Уфа» — 1:2. Фото ФК «Нижний Новгород».
14 августа. «Нижний Новгород» — «Уфа» — 1:2. Фото ФК «Нижний Новгород».
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«Нижний Новгород» на своем поле уступил «Уфе» в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Уфимцы переиграли соперника со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме: у победителей отличились Гамид Агаларов и Олег Иванов, который реализовал пенальти, у проигравших — дебютант РПЛ Акош Кечкеш.

«Нижний Новгород» потерпел первое поражение после выхода в РПЛ. У команды осталось 7 очков.

«Уфа» одержала первую победу в сезоне. Команда набрала 4 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Нижний Новгород» — «Уфа» — 1:2 (0:0)

Голы: Агаларов, 48 (0:1). Кечкеш, 57 (1:1). Иванов, 65 — с пенальти (1:2).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Сапета, 73), Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Кечкеш, Масоэро, Калинский, Горбунов (Галаджан, 46. Берковский, 78), Балай, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Иванов, Кротов (Фищенко, 62), Камилов (Жамалетдинов, 62), Мрзляк (Голубев, 80), Агаларов (Никитин, 73), Касинтура (Саплинов, 73).

Предупреждения: Горбунов, 14. Камилов, 24. Касинтура, 61. Нигматуллин, 63. Мрзляк, 76. Масоэро, 76. Сулейманов, 90+5. Иванов, 90+7.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Иванов (Кострома).

ВАР: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва).

14 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Нижний Новгород — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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