«Уфа» нанесла «Нижнему Новгороду» первое поражение в сезоне

«Нижний Новгород» на своем поле уступил «Уфе» в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Уфимцы переиграли соперника со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме: у победителей отличились Гамид Агаларов и Олег Иванов, который реализовал пенальти, у проигравших — дебютант РПЛ Акош Кечкеш.

«Нижний Новгород» потерпел первое поражение после выхода в РПЛ. У команды осталось 7 очков.

«Уфа» одержала первую победу в сезоне. Команда набрала 4 очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Нижний Новгород» — «Уфа» — 1:2 (0:0)

Голы: Агаларов, 48 (0:1). Кечкеш, 57 (1:1). Иванов, 65 — с пенальти (1:2).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Сапета, 73), Пенчиков (Ткачук, 46), Каккоев, Кечкеш, Масоэро, Калинский, Горбунов (Галаджан, 46. Берковский, 78), Балай, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Иванов, Кротов (Фищенко, 62), Камилов (Жамалетдинов, 62), Мрзляк (Голубев, 80), Агаларов (Никитин, 73), Касинтура (Саплинов, 73).

Предупреждения: Горбунов, 14. Камилов, 24. Касинтура, 61. Нигматуллин, 63. Мрзляк, 76. Масоэро, 76. Сулейманов, 90+5. Иванов, 90+7.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Иванов (Кострома).

ВАР: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва).

14 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».