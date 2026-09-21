«ПСЖ» и Сафонов выиграли французское класико у «Марселя». Правда, Матвей не смог сохранить ворота сухими

Парижане поднялись на шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.

20 сентября, 21:45. Велодром (Марсель)

«Пари Сен-Жермен» далеко не идеально стартовал в чемпионате Франции. В первых трех турах команда Луиса Энрике набрала всего два очка, проиграла дома «Монако» и едва не уступила «Лиллю» и «Ренну».

Только в четвертом туре действующему победителю Лиги чемпионов удалось выиграть, причем одним из главных творцов успеха в матче с «Брестом» стал Матвей Сафонов. Российский голкипер был признан лучшим игроком встречи по нескольким версиям и попал в символическую сборную тура газеты L'Equipe.

Но этого гегемону мало. «ПСЖ» пока очень далек от того места, на котором привык находиться. И даже победа над «Марселем» не позволяла парижанам уйти на паузу в лидирующей пятерке.

Но всегда есть тот, кому еще хуже.

«ПСЖ» приехал на юг Франции, где местная команда осела в зоне вылета. Для «Марселя» это, разумеется, неприемлемо. Да, говорить о понижении в классе в сентябре еще рано, но и набирать очки уже пора. Если учитывать Лигу Европы, то команда Брюно Женезьо подошла к французскому класико с багажом из четырех поражений подряд.

Энрике сделал несколько перестановок в основе по сравнению с игрой против «Бреста»: травмированного Хакими на фланге защиты заменил Заир-Эмери, место француза в центре поля занял Фабиан Руис, а Ферран Торрес на этот раз остался на скамейке — с первых минут вышел Дуэ, центрфорвардом же стал Дембеле.

Фото AFP

Первый тайм получился закрытым. Хотя «ПСЖ» начал активнее и имел несколько неплохих шансов: в одном из них никто не смог замкнуть прострел Нуну Мендеша, в другом — Дембеле пробил выше ворот.

«Марсель» отдал мяч сопернику и в первую четверть матча вообще не бил по воротам. Первый удар хозяева нанесли в середине первого тайма — это сделал Хейбьерг с дальней дистанции. В створ, но легко для Сафонова.

Самый реальный шанс забить до перерыва бело-голубые упустили на 38-й минуте, когда Мопе из выгодной позиции нанес крайне неудачный удар. Спустя несколько секунд Гуири упал в штрафной после контакта с Дуэ, но арбитр Франсуа Летексье и его видеоассистенты эпизод проигнорировали.

«ПСЖ» очень вяло провел первую половину игры, так что в перерыве Энрике наверняка устроил разнос. И после перерыва гости прибавили: забивать могли Дуэ, Невеш, дважды Кварацхелия.

Сафонова и на старте второго тайма тревожили редко. Хотя на 62-й минуте Мопе снова из выгодной позиции не смог нанести удар — форвард толком не попал по мячу, пусть ему и было не совсем удобно.

Незадолго до этого эпизода на газоне появился Ферран Торрес. Было очевидно, что находящийся в блестящей форме испанец получит свой момент — и вскоре это произошло. Более того, Торрес его реализовал, замкнув навес Дуэ. Теперь на счету Феррана семь мячей в шести матчах за «ПСЖ» — феноменально!

Через две минуты автор золотого гола в финале чемпионата мира едва не забил еще — Де Ланге отразил мяч.

«Марсель» включился и вскоре нанес пару ударов. Один из них — в створ: Сафонов спокойно поймал мяч, отправленный Хейбьергом.

Однако на 72-й минуте хозяева все же забили. К голу привела потеря Дембеле в центре поля — отбор Хейбьерга запустил контратаку «Марселя», которую замкнул Эйнджел Гомес. Англичанин убрал Пачо на замахе и пробил в угол мимо выскочившего навстречу Сафонова.

«ПСЖ» не ожидал такого развития событий, но быстро собрался и вновь вышел вперед — Маркиньос забил уже в третий раз за пять туров.

А вскоре «Марсель» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку увидел перед собой Тимоти Веа.

У «Марселя» и дальше изредка возникали моменты: на 76-й минуте Хейбьерг в третий раз за матч попытался прошить Сафонова из-за штрафной, но вновь удар оказался неопасным.

«ПСЖ» вполне мог увеличивать преимущество в большинстве, но не смог сделать счет 3:1. Из-за этого болельщики получили нервную концовку. В добавленное время досталось даже Сафонову — в борьбе за верховой мяч Иган-Райли попал локтем по лицу Матвея. Россиянину понадобилась помощь медбригады.

И все-таки шанс вырвать ничью у «Марселя» был в самой концовке, когда прибежавший в штрафную Агерд не замкнул опасную подачу — Сафонов уже ничего бы не смог сделать.

1:2 — «Марсель» проигрывает в пятый раз подряд, а «ПСЖ» побеждает в одном из самых тяжелых выездов сезона. Парижане набрали восемь очков и поднялись на шестое место.

Впереди у Сафонова — сбор национальной команды России и товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.