«ПСЖ» и Сафонов выиграли французское класико у «Марселя». Правда, Матвей не смог сохранить ворота сухими
«Пари Сен-Жермен» далеко не идеально стартовал в чемпионате Франции. В первых трех турах команда Луиса Энрике набрала всего два очка, проиграла дома «Монако» и едва не уступила «Лиллю» и «Ренну».
Только в четвертом туре действующему победителю Лиги чемпионов удалось выиграть, причем одним из главных творцов успеха в матче с «Брестом» стал Матвей Сафонов. Российский голкипер был признан лучшим игроком встречи по нескольким версиям и попал в символическую сборную тура газеты L'Equipe.
Но этого гегемону мало. «ПСЖ» пока очень далек от того места, на котором привык находиться. И даже победа над «Марселем» не позволяла парижанам уйти на паузу в лидирующей пятерке.
Но всегда есть тот, кому еще хуже.
«ПСЖ» приехал на юг Франции, где местная команда осела в зоне вылета. Для «Марселя» это, разумеется, неприемлемо. Да, говорить о понижении в классе в сентябре еще рано, но и набирать очки уже пора. Если учитывать Лигу Европы, то команда Брюно Женезьо подошла к французскому класико с багажом из четырех поражений подряд.
Энрике сделал несколько перестановок в основе по сравнению с игрой против «Бреста»: травмированного Хакими на фланге защиты заменил Заир-Эмери, место француза в центре поля занял Фабиан Руис, а Ферран Торрес на этот раз остался на скамейке — с первых минут вышел Дуэ, центрфорвардом же стал Дембеле.
Первый тайм получился закрытым. Хотя «ПСЖ» начал активнее и имел несколько неплохих шансов: в одном из них никто не смог замкнуть прострел Нуну Мендеша, в другом — Дембеле пробил выше ворот.
«Марсель» отдал мяч сопернику и в первую четверть матча вообще не бил по воротам. Первый удар хозяева нанесли в середине первого тайма — это сделал Хейбьерг с дальней дистанции. В створ, но легко для Сафонова.
Самый реальный шанс забить до перерыва бело-голубые упустили на 38-й минуте, когда Мопе из выгодной позиции нанес крайне неудачный удар. Спустя несколько секунд Гуири упал в штрафной после контакта с Дуэ, но арбитр Франсуа Летексье и его видеоассистенты эпизод проигнорировали.
«ПСЖ» очень вяло провел первую половину игры, так что в перерыве Энрике наверняка устроил разнос. И после перерыва гости прибавили: забивать могли Дуэ, Невеш, дважды Кварацхелия.
Сафонова и на старте второго тайма тревожили редко. Хотя на 62-й минуте Мопе снова из выгодной позиции не смог нанести удар — форвард толком не попал по мячу, пусть ему и было не совсем удобно.
Незадолго до этого эпизода на газоне появился Ферран Торрес. Было очевидно, что находящийся в блестящей форме испанец получит свой момент — и вскоре это произошло. Более того, Торрес его реализовал, замкнув навес Дуэ. Теперь на счету Феррана семь мячей в шести матчах за «ПСЖ» — феноменально!
Через две минуты автор золотого гола в финале чемпионата мира едва не забил еще — Де Ланге отразил мяч.
«Марсель» включился и вскоре нанес пару ударов. Один из них — в створ: Сафонов спокойно поймал мяч, отправленный Хейбьергом.
Однако на 72-й минуте хозяева все же забили. К голу привела потеря Дембеле в центре поля — отбор Хейбьерга запустил контратаку «Марселя», которую замкнул Эйнджел Гомес. Англичанин убрал Пачо на замахе и пробил в угол мимо выскочившего навстречу Сафонова.
«ПСЖ» не ожидал такого развития событий, но быстро собрался и вновь вышел вперед — Маркиньос забил уже в третий раз за пять туров.
А вскоре «Марсель» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку увидел перед собой Тимоти Веа.
У «Марселя» и дальше изредка возникали моменты: на 76-й минуте Хейбьерг в третий раз за матч попытался прошить Сафонова из-за штрафной, но вновь удар оказался неопасным.
«ПСЖ» вполне мог увеличивать преимущество в большинстве, но не смог сделать счет 3:1. Из-за этого болельщики получили нервную концовку. В добавленное время досталось даже Сафонову — в борьбе за верховой мяч Иган-Райли попал локтем по лицу Матвея. Россиянину понадобилась помощь медбригады.
И все-таки шанс вырвать ничью у «Марселя» был в самой концовке, когда прибежавший в штрафную Агерд не замкнул опасную подачу — Сафонов уже ничего бы не смог сделать.
1:2 — «Марсель» проигрывает в пятый раз подряд, а «ПСЖ» побеждает в одном из самых тяжелых выездов сезона. Парижане набрали восемь очков и поднялись на шестое место.
Впереди у Сафонова — сбор национальной команды России и товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Лион
|5
|3
|2
|0
|10-2
|11
|
3
|Париж
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
4
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
5
|Ренн
|5
|3
|1
|1
|8-9
|10
|
6
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Анже
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
8
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|10-10
|7
|
9
|Ле Ман
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
10
|Осер
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
|
11
|Брест
|5
|1
|2
|2
|7-8
|5
|
12
|Лорьян
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|
13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Ланс
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Труа
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|
17
|Марсель
|5
|1
|0
|4
|7-8
|3
|
18
|Гавр
|5
|0
|2
|3
|4-7
|2
|9.10
|21:45
|Ланс – Лион
|- : -
|10.10
|18:15
|Лилль – Гавр
|- : -
|10.10
|21:45
|Брест – Анже
|- : -
|10.10
|21:45
|Лорьян – Париж
|- : -
|10.10
|21:45
|Монако – Тулуза
|- : -
|10.10
|21:45
|ПСЖ – Ле Ман
|- : -
|11.10
|16:00
|Ницца – Страсбур
|- : -
|11.10
|18:15
|Ренн – Осер
|- : -
|11.10
|21:45
|Труа – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|4
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|3
|1
|0