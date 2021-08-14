На 54-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не зафиксировал фол Вячеслава Подберезкина, который отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Романа Зобнина и выбил мяч за пределы поля. Судья назначил угловой, хотя следовало наказать игрока гостей либо 11-метровым ударом, либо штрафным.

Вячеслав Подберезкин отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Романа Зобнина.

Показанные в ходе телетрансляции повторы не позволяют однозначно утверждать, где произошел контакт руки с мячом — в штрафной площади или за ее пределами. Можно только предположить, что это случилось над линией штрафной, а она считается ее частью. Если это так, то было основание для наказания Подберезкина пенальти.

Вячеслав Подберезкин отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Романа Зобнина.

Если контакт все-таки произошел за линией штрафной, и видеоарбитр Евгений Турбин мог в этом убедиться, он не имел права вмешаться в действия Кукуляка и сказать судье, что ошибочно не назначен штрафной удар.