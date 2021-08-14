«Спартак» — «Урал»: Подберезкин сыграл рукой — почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?
На 54-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не зафиксировал фол Вячеслава Подберезкина, который отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Романа Зобнина и выбил мяч за пределы поля. Судья назначил угловой, хотя следовало наказать игрока гостей либо 11-метровым ударом, либо штрафным.
Показанные в ходе телетрансляции повторы не позволяют однозначно утверждать, где произошел контакт руки с мячом — в штрафной площади или за ее пределами. Можно только предположить, что это случилось над линией штрафной, а она считается ее частью. Если это так, то было основание для наказания Подберезкина пенальти.
Если контакт все-таки произошел за линией штрафной, и видеоарбитр Евгений Турбин мог в этом убедиться, он не имел права вмешаться в действия Кукуляка и сказать судье, что ошибочно не назначен штрафной удар.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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