19-летний Окишор — лидер РПЛ по результативным действиям за 90 минут. За таких игроков хочется болеть

Ни разу не появился в стартовом составе, но уступает в «Динамо» только Тюкавину .

Позади Кокорина, впереди Захаряна

В последних двух турах у «Динамо» забивал Виктор Окишор. Особенно важным и красивым оказался гол «Оренбургу» с 25-30 метров в дальнюю девятку, который принес бело-голубым победу на 90-й минуте. А вообще в текущем чемпионате у 19-летнего динамовца уже 2+2 — это второй показатель в команде после Константина Тюкавина (4+1). Далее идут Миранчук (2+0), Гладышев и Осипенко (1+1), а также Бителло (0+2).

Еще удивительнее, что Окишор добился этих показателей, ни разу в РПЛ не попав в стартовый состав. Всего у него на поле 139 минут, получается 2,6 результативных действия в пересчете на 90 минут. Лучший результат в Премьер-лиге. Скажем, у лидера по «гол+пас» (7+2) Соболева — 1,2 результативных действия на 90 минут.

Это повод чуть внимательнее присмотреться к полузащитнику молодежной сборной России. Тем более что Виктор — интересная личность.

Говорить об Окишоре начали давно — талант парня был очевиден. Такие появляются в динамовской академии в последнее время раз в три-четыре года. Был Арсен Захарян, ярко выделявшийся еще в футбольной школе. Потом Окишор. Следом идет Матвей Абдулхаликов 2011 года рождения, которого ежегодно признают лучшим в Москве, а недавно забивший 42-й гол в сезоне в ЮФЛ — это «вечный» рекорд турнира, установленный зенитовцем Вадимом Шиловым.

Окишор, кстати, обогнал Захаряна — он впервые отличился за основное «Динамо» в 17 лет и 7 месяцев, Арсен же — в 17 лет и 9 месяцев. Оба в топ-7 самых юных авторов голов в истории клуба. В XXI веке перед ними только Кокорин (17 лет и 6 месяцев).

Виктор Иванович, как его называли еще в академии, тогда в кубковой встрече с «Крыльями» сделал дубль и отдал голевой пас. Казалось, что и дальше все пойдет гладко — талант начал оправдывать выданные авансы. Но сложности перехода на взрослый уровень проскочить не удалось. За следующие два года Окишор забил всего 1 гол — в марте 2025 года.

Тут и вина самого юного полузащитника, который не мог зацепиться за выпадавшие шансы — у него было много потерь и мало обострений. И общая ситуация в «Динамо», когда менялись тренеры (Личка, Карпин, Гусев, Шварц) и требования, перестроиться под которые оказалось сложн о даже опытным футболистам, не говоря о начинающих. Не всегда и атмосфера в коллективе способствовала прогрессу.

225 минут в двух турнирах в дебютном сезоне. 413 — в прошедшем. Уже почти столько же — 386 — к октябрю текущего. Игроком стартового состава у Шварца Окишор пока не стал, но немецкий тренер доверяет гораздо больше, а Виктор явно чувствует эту поддержку и старается отплатить результативными действиями, гораздо серьезнее используя шансы.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В ещи в Молдавию и выращенное на базе дерево

Я говорил с Окишором полтора года назад на сборах в ОАЭ, и это один из самых интересных разговоров с юным футболистом. Ну, кто еще ввернет словосочетание «когнитивная деятельность»?

У директора динамовской академии Юрия Кузнецова Окишор был одним из любимцев, он с видимым удовольствием рассказывал про талантливого мальчишку. В том числе о его человеческих качествах. С каким уважением он относился к старшим, как старался всем помогать. Окишор родился в Молдавии, легко говорит на молдавском, но уже в один год переехал с родителями в Москву, а в 14 — на базу в Новогорск. Вообще-то интернат предусмотрен для иногородних, но для Вити сделали исключение, чтобы он мог сосредоточиться на учебе и тренировках. А тот собирал отслужившую свое экипировку и отправлял на родину в Молдавию.

«— Да, на базе знают, что если остается что-то ненужное, то я заберу, отправлю — а там разбирают, кому что нужно», — пояснил в нашем интервью Виктор.

Или, например, рассказ, как ухаживал за посаженным деревом в Новогорске: «Если на базу приедете, то там стоит Волк с надписью «Ну, ты заходи», а рядом мое дерево. Ну как мое... Была акция по посадке деревьев, маленькие ребята участвовали, а я был постарше и чуть ли не главным. Помогал, руками землю в яму закидывал. И Елена Евгеньевна, главный воспитатель, сказала: «Теперь это твое дерево, ухаживай за ним». Я настолько проникся, что каждый день его поливал три месяца. В воспитательской стояли пятилитровые бутылки, я их наполнял. Настолько заморочился, что когда уезжали на выезд в другой город, то ребят помладше, 2009 года рождения, просил поливать. Потом повзрослел и перестал заниматься этим. Но мне приятно и теперь видеть это дерево, думать, что оно мое, что вложил частичку своей души».

А вот как он стал в академии Виктором Ивановичем: «Как-то в интернате появился новый воспитатель. Я сидел в комнате с друзьями, а ей показывали базу, она пришла знакомиться, говорит: «Я Дарья Игоревна. А как тебя зовут?» Я в шутку ответил: Виктор Иванович. Посмеялись просто, но после этого меня все начали называть «Виктор Иванович».

— Но в «Википедии» написано Ионович.

— На молдавском Ион это и есть Иван. Российские друзья отца зовут Ваней, молдавские — Ионом. Одно и то же».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

«Утро — лучшее время для когнитивной деятельности»

В Окишоре подкупают серьезный подход и четкое представление, что в жизни важно, а что нет.



«— Личка рассказывал, что ты начинаешь день с занятия английским языком и только потом идешь на завтрак.

— День у меня начинается гораздо раньше. На самом деле — да, занимаюсь английским. Вообще люблю все уроки делать утром. Мне кажется, эта привычка выработалась из-за подготовки к экзаменам в 11-м классе. Все делал перед тренировками — и так себя приучил, что утро — лучшее время для когнитивной деятельности.

— Красиво формулируешь. Откуда это у тебя?

— Книжки читал.

— Утром все хорошо усваивается?

— Да, мне больше так нравится. Я придерживаюсь такого режима дня, что утром надо поработать, потренироваться, позаниматься умственной деятельностью. А во второй половине дня снизить нагрузку. Футболист тренируется не только на тренировке. Питание, правильный осознанный отдых — это тоже часть профессии, подготовки. По сути, финальная часть тренировки. Ты четко понимаешь, для чего ты это делаешь, строя так день.

— А в ночной клуб когда же сходить?

— Я ни разу не был».

Уже сложившимся мастером Окишора пока считать рано. Поэтому и в стартовый состав в РПЛ еще не проходит — только в кубковых встречах. Помимо удачных действий, есть и отрезки, когда Виктор снижает активность, и необоснованные потери мяча, и ощущение, что в каких-то моментах он по-мальчишески пытается сделать что-то эффектное в ущерб эффективности. Но Окишор наверняка постарается исправить недостатки: «Когда мне что-то непонятно, я не боюсь обращаться, так как ежедневно стараюсь улучшать себя. Спросил вчера у главного тренера, что делать в конкретной ситуации, теперь аналитик подготовит нарезки моментов, будем их обсуждать — как правильнее сыграть. Плюс каждую свою игру сам пересматриваю, разбираю для себя».



За Окишора с его добрым и открытым характером хочется болеть персонально. В случае чемпионства «Динамо», скажем, он не будет набивать тату. Следите за рассуждениями в феврале 2025 года: «Что готов сделать, если выиграем золото? Так, надо подумать. Нужно ведь что-то позитивное, чтобы шло на пользу, а не во вред. Бриться налысо, например, — это не позитив. Возможно, кому-то что-то подарить... Придумал! Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят. Путешествие — это эмоции, запомнится на всю жизнь, тем более по такому яркому поводу. Так что сразу пишу маме и папе: выбирайте любую путевку! Куда захотите! На сколько захотите! С кем захотите! Кайфуйте!».