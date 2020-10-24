«Спартак» в гостях одержал победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе красно-белых отличились форвард Эсекиэль Понсе (13-я минута), полузащитник Виктор Мозес (33-я минута) и нападающий Джордан Ларссон (81-я минута). У «Краснодара» единственный гол забил хавбек Леон Сабуа (59-я минута).

Красно-белые с 27 очками располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, на втором месте — «Зенит» (24). «Краснодар» — 18 баллов и 8-я строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:2)

Голы: Понсе, 13 (0:1). Мозес, 33 (0:2). Сабуа, 59 (1:2). Ларссон, 81 (1:3).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Сулейманов (Сабуа, 57), Вилена (Мацукатов, 86), Газинский, Сперцян (Уткин, 46), Рамирес, Ионов.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия (Гапонов, 73), Маслов (Маркитесов, 90+4), Мозес (Ещенко, 68), Крал, Зобнин, Бакаев (Умяров, 73), Айртон, Ларссон, Понсе (Кокорин, 68).

Предупреждения: Джикия, 48. Вилена, 52. Мартынович, 63. Маслов, 64. Смольников, 74. Умяров, 84.

Удаление: Мартынович, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).

?24 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».