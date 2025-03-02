Газзаев поддержал «правило 8 секунд»: «Динамика футбола благодаря этому сильно повысится»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) ввести новое правило в футбол. В соответствии с ним, если голкипер будет держать мяч дольше 8 секунд, то будет назначаться угловой удар в пользу команды-соперницы, сообщается в пресс-релизе ИФАБ.

«Мне кажется, это нормальное нововведение. Оно явно создано для того, чтобы быстрее вводился мяч потому, что часто случаются ситуации, когда вратарь побеждающей команды начинает долго лежать с мячом и специально тянет время. Динамика футбола благодаря этому правилу сильно повысится, так что пока я его поддерживаю, но посмотрим, как оно приживется», — сказал Газзаев «СЭ».

Изменение официально вступит в силу с сезона-2025/26.

Денис Сафронов