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Газзаев поддержал «правило 8 секунд»: «Динамика футбола благодаря этому сильно повысится»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев
Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) ввести новое правило в футбол. В соответствии с ним, если голкипер будет держать мяч дольше 8 секунд, то будет назначаться угловой удар в пользу команды-соперницы, сообщается в пресс-релизе ИФАБ.

«Мне кажется, это нормальное нововведение. Оно явно создано для того, чтобы быстрее вводился мяч потому, что часто случаются ситуации, когда вратарь побеждающей команды начинает долго лежать с мячом и специально тянет время. Динамика футбола благодаря этому правилу сильно повысится, так что пока я его поддерживаю, но посмотрим, как оно приживется», — сказал Газзаев «СЭ».

Изменение официально вступит в силу с сезона-2025/26.

Денис Сафронов

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Футбол
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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