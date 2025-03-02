«Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

По результатам 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью баллами идет на 16-й строчке чемпионата.

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