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2 марта 2025, 15:00

«Спартак» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 2 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
02 марта 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:0
Оренбург

По результатам 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью баллами идет на 16-й строчке чемпионата.

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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