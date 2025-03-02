«Химки» — «Факел»: подмосковная команда ведет в счете после первого тайма
«Химки» ведут в счете после первого тайма домашнего матча с «Факелом» в 19-м туре РПЛ — 1:0.
Гол на 15-й минуте первой половины забил защитник подмосковной команды Эдгаро Фарина с передачи форварда Антона Заболотного.
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