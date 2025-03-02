Бонгонда рассказал о своей роли на поле при Станковиче

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своей роли на поле при Деяне Станковиче.

«Это сложно описать конкретными терминами. Но суть в том, что если я вижу, как партнер по команде вдруг ошибся или нуждается в помощи, то нужно сделать все, чтобы исправить ситуацию в интересах команды. Ни одна команда в мире не может провести идеально все 90 минут. Ну, может, у «Реала» иногда получается. Но если отдавать себя в каждом эпизоде, можно добиться большого успеха», — цитирует футболиста пресс-служба московской команды.

В этом сезоне на счету 29-летнего Бонгонды 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.

2 марта красно-белые сыграют против «Оренбурга» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.