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Сегодня, 19:30

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом». Хлусевич оформил дубль, Бонгонда отдал голевой пас

«Спартак» победил «Оренбург» благодаря дублю Хлусевича в концовке
Виталий Косик
Корреспондент
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«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Оренбург» в матче первого тура чемпионата России — 3:2.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Виктор Мозес, который отличился на 45-й минуте встречи с передачи форварда красно-белых Квинси Промеса.

Ответный мяч забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев на 50-й минуте встречи.

На 67-й минуте матча гости вышли вперед благодаря голу хавбека Габриэля Флорентина.

На 76-й минуте встречи отличился защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Этот мяч стал для него дебютным в составе красно-белых.

Автором голевого паса стал форвард «Спартака» Тео Бонгонда, который провел свой первый матч за московскую команду в РПЛ.

На 90+1-й минуте матча Хлусевич забил свой второй гол в этой встрече и принес красно-белым волевую победу.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.

«Оренбург» в следующем матче на выезде сыграет с «Рубином» 30 июля, начало — 15.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
28
282
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«Спартак» — «Оренбург»: видео голов матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Кейта Бальде

Кейта Бальде

Спартак

 1 0 1
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