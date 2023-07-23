«Спартак» — «Оренбург»: Хлусевич сделал дубль и вывел красно-белых вперед на 90-й минуте

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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич вывел свою команду вперед в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 3:2.

На 90-й минуте футболист забил после передачи Михаила Игнатова пяткой в штрафной оренбуржцев.

Хлусевич забил второй гол в этой встрече.