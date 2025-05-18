«Спартак» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма

«Спартак» в Самаре побеждает «Крылья Советов» после первого тайма матча 29-го тура РПЛ — 2:0.

С 10-й минуты самарцы играли в меньшинстве. Красную карточку получил капитан «Крыльев» Гленн Бейл.

На 22-й минуте форвард хозяев поля Владислав Шитов забил в свои ворота. На 42-й минуте нападающий «Спартака» Пабло Солари реализовал пенальти.