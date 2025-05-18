«Крылья Советов» — «Спартак»: Солари забил пенальти

Нападающий «Спартака» Пабло Солари забил в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:0.

Солари на 42-й минуте реализовал 11-метровый удар. Главный арбитр матча Сергей Карасев назначил пенальти после того, как Владислав Шитов сбил в штрафной Хесуса Медину.