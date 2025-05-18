«Крылья Советов» — «Спартак»: Бейл получил красную карточку на 10-й минуте
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл был удален в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:0.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Бейлу красную карточку на 10-й минуте игры. Защитник самарцев влетел прямой ногой в форварда «Спартака» Пабло Солари.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
10
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|19
|2
|3
|14
|18-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.03
|16:30
|Ростов – Балтика
|- : -
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|- : -
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
