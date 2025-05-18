Футбол
18 мая 2025, 13:42

«Крылья Советов» — «Спартак»: Бейл получил красную карточку на 10-й минуте

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл был удален в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:0.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Бейлу красную карточку на 10-й минуте игры. Защитник самарцев влетел прямой ногой в форварда «Спартака» Пабло Солари.

Иван Сергеев и&nbsp;Роман Зобнин.«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
18 мая 2025, 13:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
Спартак
