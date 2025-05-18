«Крылья Советов» — «Спартак»: Бейл получил красную карточку на 10-й минуте

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл был удален в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:0.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Бейлу красную карточку на 10-й минуте игры. Защитник самарцев влетел прямой ногой в форварда «Спартака» Пабло Солари.