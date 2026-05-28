«Спартак» объявил об уходе Олега Рябчука

Защитник «Спартака» Олег Рябчук покинул команду, сообщает пресс-служба красно-белых.

У 28-летнего молдаванина летом истекает контракт с клубом. 26 мая Рябчук объявил об уходе из команды.

Рябчук летом 2023 года перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

Защитник провел за красно-белых 73 матча и сделал пять голевых передач. В сезоне-2025/26 он не отметился результативными действиями в 18 играх во всех турнирах. Весной Рябчук четырежды выходил на поле.

В прошедшем сезоне «Спартак» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале турнира.

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