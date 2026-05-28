Лучший игрок РПЛ по версии «Динамо» (Махачкала): два футболиста назвали себя, большинство голов — у Кордобы

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хуссем Мрезиг поставил на первое место себя. Вторая и третья строчка в его версии достались двум игрокам «Зенита» — форварду Луису Энрике и хавбеку Венделу.

Защитник дагестанского клуба Мохаммед Аззи тоже включил себя в топ-3, но на второй позиции. Первое и третье места в его версии достались одноклубникам — форварда Гамиду Агаларову и Мрезигу.

Мрезиг и Аззи больше никем из партнеров по команде не упоминались. Больше всего баллов у футболистов махачкалинцев получил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.