Лучший игрок РПЛ по версии футболистов: Акинфеев, Баринов и Обляков поставили Кисляка на первое место

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Три футболиста ЦСКА — вратарь и капитан Игорь Акинфеев, полузащитники Дмитрий Баринов и Иван Обляков — остановили свой выбор на одинаковой тройке. В их версиях в число лучших вошли одноклубники: первый — полузащитник Матвей Кисляк, второй — защитник Данил Круговой, третий — полузащитник Кирилл Глебов.

Кисляк в свой топ-3 тоже включил только партнеров по команде. В его версии тройку составили Обляков, Кирилл Глебов и Круговой.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.