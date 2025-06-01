Игнатов — игрокам «Спартака»: «Мы пережили множество моментов, которые будем вспоминать еще долгое время!»

Полузащитник Михаил Игнатов обратился к болельщикам, игрокам и руководству «Спартака» после ухода из клуба.

25-летний футболист покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта.

«Вот и подошел к концу наш совместный путь. Хочу сказать искреннее спасибо за поддержку болельщикам, руководству. А еще всем работникам клуба, стадиона и нашей базы, которые зачастую незаметно делают огромную полезную работу, создавая позитивную атмосферу и уют. Отдельная благодарность партнерам по команде», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Игнатова.

Полузащитник пожелал своим бывшим партнерам по команде достичь всех поставленных целей.

«За 10 лет, что я провел в системе «Спартака», вы все стали для меня больше чем просто друзьями. Мы пережили множество моментов вместе — как неудачных, так и тех, которые будем вспоминать еще долгое время!» — добавил он.

Игнатов играл в системе «Спартака» с 2015 года. За основную команду клуба он дебютировал в 2018-м. Всего на его счету 132 игры за «Спартак», в которых футболист отметился 9 голами и 16 результативными передачами.