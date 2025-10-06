Семин назвал дерби ЦСКА — «Спартак» лучшим матчем в этом сезоне РПЛ

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«На мой взгляд, прошедшее дерби было лучшей игрой этого чемпионата России. ЦСКА всегда начинает матчи очень мощно. Казалось, что за первые 15 минут они решили исход встречи. Прессинг армейцев вынудил игроков «Спартака» допускать много ошибок. Поэтому гости сделали двойную замену в перерыве. «Спартак» имел достаточно шансов, чтобы отыграться во втором тайме. Но результат закономерный. Футбол состоит из 90 минут, а за это время ЦСКА был сильнее», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами сохраняет пятую позицию в чемпионате России.