Газзаев назвал четыре клуба, которые поборются за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы армейцев в этом сезоне.

— Полагаете, что с таким составом ЦСКА способен выиграть чемпионат?

— Понятно, что усиливаться всегда надо. Есть определенные позиции, которые нуждаются в укреплении. Но если взять это конкретное дерби, то Челестини, на мой взгляд, после перерыва избрал правильную тактику, рассчитывал на контратаки, на быстрых исполнителей. В целом для чемпионства очень важен победный менталитет. И этот результат точно повысит уверенность ребят в своих силах. Они поняли, что способны бороться со всеми. Сейчас, как мне кажется, четыре команды претендуют на золото. ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив и «Зенит».

— А за что будет бороться «Спартак»?

— Сложно ответить на ваш вопрос. Но так выходить на дерби... Пропускать три мяча в первые 20 минут. Как на тренировке пропускали, я не преувеличиваю! Где амбиции? Да, потом проявили характер, могли отыграться. Подвела спешка. Плюс ЦСКА довольно надежно сыграл в обороне, — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (24 очка) лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 18 октября. ЦСКА в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом».