Ломовицкий подпишет контракт с «Рубином» на этой неделе
09:02
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе подпишет контракт с «Рубином».
Клубы согласовали условия трансфера, красно-белые получат за футболиста 1,5 миллиона евро.
В этом сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей за команду в чемпионате России и отметился одной результативной передачей.
В прошлом сезоне «Спартак» отдавал Ломовицкого в аренду тульскому «Арсеналу».
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