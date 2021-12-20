Ломовицкий подпишет контракт с «Рубином» на этой неделе

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе подпишет контракт с «Рубином».

Клубы согласовали условия трансфера, красно-белые получат за футболиста 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей за команду в чемпионате России и отметился одной результативной передачей.

В прошлом сезоне «Спартак» отдавал Ломовицкого в аренду тульскому «Арсеналу».