В «Арсенале» прокомментировали покупку защитника «Рубина» Степанова

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал выкуп защитника Даниила Степанова у «Рубина».

«Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому «Рубину». Но у тульского «Арсенала» была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт. Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной. Для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ. Стабильно играет в Лиге не первый сезон.



Нужно еще учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России качественный игрок с такими характеристиками большая редкость. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее. Будут ли еще трансферные новости? Работаем в этом направлении. Состав у нас хороший, но усиление всегда необходимо. Однако все это будет уже в новом году. Пока же хочется поздравить всех болельщиков с наступающим праздником, поблагодарить их за поддержку и терпение, а также пожелать всего самого наилучшего!» — сказал Аджоев.

Степанов перешел в «Арсенал» на правах аренды летом 2021 года, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 17 матчах за команду. Сегодня, 29 декабря тульский клуб объявил о выкупе 21-летнего россиянина у «Рубина».