ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в 1-м туре РПЛ

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ — 0:0.

Во втором тайме за армейцев дебютировал полузащитник Матеус Алвес.

ЦСКА и «Оренбург» набрали по 1 очку. Во 2-м туре РПЛ армейцы сыграют дома с «Ахматом» 27 июля. «Оренбург» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».