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«Спартак» — «Нефтчи»: трансляция товарищеского матча

17:30
Тренировка «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Тренировка «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Сегодня, 29 июня, московский «Спартак» сыграет в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи».

Для московской команды этот матч станет первым под руководством нового главного тренера Руя Витории.

«Спартак» начал сбор в Филлахе (Австрия) 25 июня, он пройдет до 5 июля. Красно-белые помимо «Нефтчи» проведут матчи против «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

Следить за матчем «Спартак» — «Нефтчи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Нефтчи»

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Руслан Абушкин все материалы автора

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