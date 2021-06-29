«Сочи» продлил контракты с Джанаевым, Нобоа, Юсуповым, Цаллаговым, Заикой и Барсовым

Футбольный клуб «Сочи» продлил соглашения с рядом футболистов, сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Голкипер Сослан Джанаев, защитники Кирилл Заика и Ибрагим Цаллагов, полузащитники Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, а также нападающий Максим Барсов продолжат выступать за «барсов».