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«Сочи» продлил контракты с Джанаевым, Нобоа, Юсуповым, Цаллаговым, Заикой и Барсовым

17:45
Сослан Джанаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сослан Джанаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный клуб «Сочи» продлил соглашения с рядом футболистов, сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Голкипер Сослан Джанаев, защитники Кирилл Заика и Ибрагим Цаллагов, полузащитники Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, а также нападающий Максим Барсов продолжат выступать за «барсов».

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Иван Шитик все материалы автора

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