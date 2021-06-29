Мелкадзе, Мирзов и Глушенков выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Нефтчи»

«Спартак» проведет товарищеский матч против «Нефтчи». Стал известен стартовый состав красно-белых.

В него попали сразу несколько игроков, которые вернулись из аренды: Артем Тимофеев, Максим Глушенков, Резиуан Мирзов и Георгий Мелкадзе.

Для московского клуба это будет первый матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.