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«Спартак» не был выше «Зенита» в РПЛ целый год

18:33
Игроки «Спартака» в матче против «Арсенала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака» в матче против «Арсенала». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» в матче шестого тура не сумел обыграть на выезде «Локомотив» (0:0) и потерял лидерство в чемпионате России. Питерцы набрали в шести матчах 13 очков и уступают «Спартаку», в активе которого 14 баллов.

В последний раз красно-белые опережали принципиального соперника по итогам тура в конце августа 2019 года. Тогда, после семи туров, пять команд имели по 14 очков, но по дополнительным показателям «Спартак» был вторым, а «Зенит» — пятым.

Преимущества по очкам у красно-белых не было с конца сезона-2017/18, который москвичи закончили третьими (56 очков), а питерцы — пятыми (53). ((Кирилл Бурдаков)

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