«Спартак» назвал сроки возвращения Джикии, Жиго и Урунова
«Спартак» на официальном сайте сообщил о состоянии ряда игроков, которые пропускают матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
В сообщении говорится:
У защитника Самюэля Жиго после возвращения в расположение команды диагностировано мышечное повреждение. Ожидается, что француз вернется в строй к следующему туру.
Капитан Георгий Джикия сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, но по рекомендации Роспотребнадзора будет находиться на самоизоляции до 20 октября.
У хавбека Остона Урунова воспаление приводящей мышцы. Восстановление узбекского футболиста займет около десяти дней.
Еще один игрок полузащиты Зелимхан Бакаев изолирован от команды из-за ротавирусной инфекции.
Форвард Александр Соболев дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-10-17-ob_igrokakh_propuskayushchikh_match_s_khimkami/