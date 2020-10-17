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«Спартак» назвал сроки возвращения Джикии, Жиго и Урунова

19:15
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на официальном сайте сообщил о состоянии ряда игроков, которые пропускают матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

В сообщении говорится:

У защитника Самюэля Жиго после возвращения в расположение команды диагностировано мышечное повреждение. Ожидается, что француз вернется в строй к следующему туру.

Капитан Георгий Джикия сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, но по рекомендации Роспотребнадзора будет находиться на самоизоляции до 20 октября.

У хавбека Остона Урунова воспаление приводящей мышцы. Восстановление узбекского футболиста займет около десяти дней.

Еще один игрок полузащиты Зелимхан Бакаев изолирован от команды из-за ротавирусной инфекции.

Форвард Александр Соболев дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Химки — Спартак

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-17-ob_igrokakh_propuskayushchikh_match_s_khimkami/

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