На 54-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков после вмешательства видеоассистента Владислава Безбородова отменил гол Михаила Игнатова.

Получается, что оба судьи, входящие в лист ФИФА на 2022 год, определили:

1. Во время атаки гостей произошел контакт мяча с рукой спартаковца.

2. Затем не было разных фаз атаки — несмотря на то, что мяча касались ростовчане и он не так быстро оказался в штрафной площади «Ростова».

«Ростов» — «Спартак».

3. Фазу атаки можно считать единой, был контакт мяча с рукой — значит, взятие ворот засчитывать нельзя.

Решение Мешкова и Безбородова спорное. Ему обязательно будет дана оценка экспертно-судейской комиссии. Предположу, что мнения экспертов разделятся.