«Спартак» начал третий тренировочный сбор в Турции

«Спартак» начал третий тренировочный сбор в Белеке (Турция) перед возобновлением сезона-2024/25. К работе в составе красно-белых приступили 26 игроков.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Илья Помазун, Руслан Пичиенко;

Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев, Пабло Солари и Наиль Умяров;

Нападающие: Ливай Гарсия и Манфред Угальде.

20 февраля соперником красно-белых станет московское «Торпедо», а 24-го — «Насаф» из Узбекистана. 2 марта «Спартак» примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ.