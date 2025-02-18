Глебов близок к переходу в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», в последние дни позиции «Динамо» и «Ростова» по переходу Данила Глебова в московский клуб заметно сблизились.

Весьма вероятно, что 25-летний полузащитник все же окажется в составе бело-голубых. Для улаживания деталей, прохождения медосмотра и заключения сделки осталось два дня — трансферное окно в России закрывается в ночь с 20 на 21 февраля.

Во вторник, 18 февраля Глебов не сыграл в товарищеском матче «Ростова» с «Акроном» (0:1).

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 25-летнего россиянина с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.