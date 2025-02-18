Тикнизян — о варианте с переходом в «Севилью»: «Идут разговоры, но они разговорами могут и остаться»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, на каком этапе находятся переговоры о возможном переходе в «Севилью».

«Я не принимаю абсолютно никакого участия в переговорах. Это мне и не надо. У меня есть агент — Саша Клюев. Знаю, что летом было предложение, но оно было очень маленьким и не устроило «Локомотив». Сейчас идут разговоры, но они разговорами могут и остаться. Думать об этом и забивать себе голову нет смысла», — сказал Тикнизян «СЭ».

Летом 2024 года испанский клуб направил официальное предложение в «Локомотив» о бесплатной годичной аренде Тикнизяна с возможным последующий выкупом, однако железнодорожники отказались отпускать одного из лидеров команды на таких условиях. В январе 2025 года «Севилья» возобновила интерес к игроку, но до конкретики дело не дошло. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до окончания сезона-2025/26.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Полностью интервью Наира Тикнизяна читайте на сайте «СЭ» в среду, 19 февраля