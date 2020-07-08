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«Спартак» — «Локомотив»: Коченков, Эдер, Крал и Гапонов выйдут в старте

8 июля 2020, 19:23
Алекс Крал. Фото "СЭ"
Алекс Крал. Фото "СЭ"
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Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча начнется в 20:30 мск.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тил, Шильцов, Соболев.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Куликов, Магкеев, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Медведев, Живоголядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Титков, Агеев, Сулейманов.

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