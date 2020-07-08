«Спартак» — «Локомотив»: Коченков, Эдер, Крал и Гапонов выйдут в старте
8 июля 2020, 19:23
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча начнется в 20:30 мск.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тил, Шильцов, Соболев.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Куликов, Магкеев, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Медведев, Живоголядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Титков, Агеев, Сулейманов.
Результаты опроса
проголосовало: 1823Все опросы
Как завершится матч?
Победой «Спартака»
32.3%
Крупной победой «Спартака»
4.3%
Безголевой ничьей
5.9%
Результативной ничьей
15.9%
Победой «Локомотива»
33.0%
Крупной победой «Локомотива»
8.7%
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