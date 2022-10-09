«Спартак» — «Крылья Советов»: Литвинов забил четвертый гол красно-белых

Читать «СЭ» в

Защитник «Спартак» Руслан Литвинов забил четвертый гол команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» — 4:2.

На 73-й минуте он замкнул передачу Квинси Промеса со штрафного.