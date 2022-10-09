Шапич поделился ожиданиями от матча между «Торпедо» и «Нижним Новгородом»

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором его команда сыграет с «Нижним Новгородом».

— Какие у вас ожидания от сегодняшней встречи?

— Я верю с своих парней. Думаю, что мы должный побеждать в этом важном матче.

— Сейчас команда на последнем месте. Каковы шансы на улучшение положения?

— Впереди много матчей. Мы должны как можно больше побежать и зарабатывать очки.

Матч «Торпедо» — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 9 октября, в 16:30 по московскому времени. Шапич не выйдет на поле, так как в матче 11-го тура чемпионата России против «Факела» (2:2) он получил красную карточку.