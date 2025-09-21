«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые сделали двойную замену в первом тайме

«Спартак» сделал двойную замену в первом тайме матча против «Крыльев Советов» в 9-м туре РПЛ.

При счете 0:1 Пабло Солари заменил Даниила Денисова, а Игорь Дмитриев вышел на поле вместо Олега Рябчука.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.